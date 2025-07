W Warszawie zaprezentowano dwa nowe modele Jeepa. Jeden z nich to nowa generacja Compassa, drugi - limitowany Avenger 4xe The North Face, produkowany w Polsce.

Nowy Jeep Compass to kontynuacja znanej linii SUV-ów klasy C, ale w całkowicie odświeżonym wydaniu. Samochód oferuje więcej przestrzeni wewnątrz - aż o 55 mm więcej miejsca na nogi, 34-litrowe schowki z przodu i bagażnik powiększony do 550 litrów. Kluczowy jest jednak wybór napędów - od klasycznego e-Hybrid (145 KM), przez plug-in hybrid (195 KM), po w pełni elektryczne wersje BEV (od 213 do 375 KM).