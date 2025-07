Mocniejsza, sportowa jednostka napędowa Toyoty ma potencjał, by przekroczyć 600 KM i pobić dotychczasowy rekord wśród seryjnych silników czterocylindrowych.

Nowe silniki czterocylindrowe spełniają surowe normy emisji spalin i zostały zaprojektowane z myślą o łatwej adaptacji do różnych modeli samochodów.

Toyota zaskakuje, łącząc siły z Subaru i Mazdą, by rozwijać nowe silniki spalinowe w czasach rosnącej popularności elektromobilności.

Chociaż nie tylko producenci, ale przede wszystkim spora część konsumentów chciałaby, aby spalinowa motoryzacja pozostała z nami na dłużej, to co rusz zaostrzane normy emisji spalin sprawiają, że dalszy rozwój klasycznych jednostek napędowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Powoli dominować zaczynają napędy hybrydowe, które są aktualnie najlepszym etapem przejściowym, pozwalającym na sprawdzenie zalet jazdy elektrycznej, przy jednoczesnym korzystaniu z dobrodziejstw silnika spalinowego.

Gdy Toyota poinformowała, że wspólnie z Subaru i Mazdą będzie pracować nad nową generacją silników spalinowych, nie brakowało zaskoczenia. W czasach, gdy spora część producentów jasno deklaruje, że nie zamierza rozwijać swoich jednostek napędzanych olejem napędowym czy benzyną i coraz śmielej przygotowuje się do przekształcenia gamy w elektryczną, japoński producent stawia na tradycyjny rodzaj napędu.

Żeby zapewnić naszym klientom różnorodne możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, konieczne jest podjęcie wyzwania, jakim jest rozwój silników dostosowanych do przyszłego środowiska energetycznego. Trzy firmy, które mają te same aspiracje, będą udoskonalać technologie silników i przyjaźnie konkurować

Rok temu Toyota zaprezentowała dwa silniki czterocylindrowe o pojemności 1.5 oraz 2 litrów, które opracowano z myślą o zastosowaniu ich w połączeniu z jednostkami elektrycznymi. Przede wszystkim inżynierowie skupili się na zmniejszeniu ich gabarytów, a także na dostosowaniu do obowiązujących norm emisji spalin. Co ciekawe, zaprojektowano je tak, aby można było je w łatwy sposób zamontować wzdłużnie lub poprzecznie, w zależności od potrzeb danego modelu.

Na szczęście okazało się, że w pogoni za spełnieniem wymogów nie zapomniano o emocjach i sportowych wrażeniach. Sportową wersję samochodu wyścigowego zespołu Gazoo Racing wyposażono w większy z dwóch nowych silników i zaprezentowano podczas Tokyo Auto Salon w styczniu bieżącego roku. Jednostka trafiła do G20E GR Yaris M Concept i legitymuje się mocą około 400-450 KM. Nie jest to jednak górna granica możliwości tego silnika, bo jak dowiedzieli się dziennikarze z portalu Auto Motor und Sport podczas rozmowy z inżynierami, moc maksymalna może być znacznie wyższa. Wystarczy wymienić stosunkowo niewielką sprężarkę IHI na większą, aby "z łatwością" osiągnąć ponad 600 KM.

Nowy silnik spalinowy Toyoty o mocy 600 KM. Czy trafi do seryjnej sprzedaży?

Chociaż uzyskanie takiej mocy w seryjnie produkowanej jednostce napędowej nie jest trudne, to sporym problemem będzie dostosowanie jej do norm emisji spalin po przeróbce. Najprawdopodobniej Toyota zdecyduje się na ograniczenie mocy do około 450, a może nawet 500 KM, aby spełniała niezbędne wymogi. Z pewnością prace nad dalszym rozwojem trwają, ponieważ tym silnikiem japoński producent może zostać rekordzistą - aktualnie najmocniejszym seryjnie produkowanym silnikiem czterocylindrowym jest AMG M139l o mocy 469 KM. Toyota ma realną szansę wyrwać ten tytuł Mercedesowi.