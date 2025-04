Toyota Yaris Cross to europejski bestseller japońskiej marki. W 2024 roku klienci kupili ponad 200 tys. egzemplarzy tego crossovera. W efekcie model stał się najpopularniejszym samochodem Toyoty na Starym Kontynencie. Również w samej Polsce Yaris Cross cieszy się sporym zainteresowaniem. Od stycznia do marca 2025 roku do klientów trafiły 3 053 egzemplarze. Tym samym uplasował się on na piątym miejscu najchętniej kupowanych w 2025 roku samochodów.