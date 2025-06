Tydzień Aut Używanych Toyoty

Toyota po raz pierwszy organizuje ogólnopolski Tydzień Aut Używanych. Od 23 do 29 czerwca w 83 salonach i 8 wyspecjalizowanych stacjach dealerskich czeka ponad 6 tys. aut z programu Toyota Pewne Auto.

To pierwszy raz, gdy japońska marka stosuje formułę podobną do premier nowych modeli, ale skierowaną do rynku aut z drugiej ręki. Oferta obejmuje różnorodne modele - od miejskich hatchbacków po SUV-y. Wszystkie auta mają sprawdzoną historię oraz są objęte gwarancją.

Jakie kontrole przechodzą używane modele Toyoty?

Program Toyota Pewne Auto ma być gwarancją, że samochody są poddane szczegółowej, wielopunktowej kontroli technicznej. Mechanicy w autoryzowanych stacjach dokonują weryfikacji:

zgodności numeru VIN,

stanu podwozia i nadwozia (kontrola zarysowań, rdzy, pasowania elementów),

działania świateł, systemów bezpieczeństwa oraz wyposażenia wnętrza,

stanu lakieru (pomiar grubości),

stanu układu napędowego i hamulców (test na podnośniku i podczas jazdy testowej),

stanu tapicerki i elementów wykończeniowych.

Potwierdzeniem pozytywnej kontroli jest wydany certyfikat kontroli jakości. Co ważne, każdy samochód z tego programu ma 12-miesięczną ochronę gwarancyjną, identyczną jak w autach nowych. W trakcie tego roku auta objęte gwarancją przechodzą okresowe przeglądy techniczne.

Jak można sfinansować używaną Toyotę?

Oferta finansowa na auta używane Toyoty obejmuje leasing i kredyt. Dostępny jest leasing z ratą 105,99 proc., kredyt 50-50 z zerowym oprocentowaniem oraz kredyt Pewna Rata ze stałymi ratami (oprocentowanie 7,39 proc.) i opcją raty balonowej, która może wynosić do 50 proc. wartości pojazdu. Okres finansowania to od 36 do 48 miesięcy.

Z danych sieci dealerskiej wynika, że w 2025 roku sprzedano już ponad 15,6 tys. używanych Toyot, z czego 13,1 tys. to właśnie auta tej marki. Najczęściej wybieranymi modelami są Corolla (3805 egzemplarzy), Yaris (2174 egzemplarze) i C-HR (2032 egzemplarze). Co więcej, aż 52 proc. sprzedanych samochodów to hybrydy.

Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1 Marek Wicher INTERIA.PL