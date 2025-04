Akumulator największym problemem. Co psuje się w dzisiejszych samochodach?

Jeszcze w 2015 roku 35,7 proc., czyli około 1/3 usterek, zgłaszanych przez kierowców w ramach pomocy ADAC, spowodowanych było rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorem. Dla porównania - w 2024 roku było to już 44,9 proc, czyli blisko połowa!

Na drugim miejscu - z wynikiem 22 proc. interwencji - sklasyfikowano problemy z silnikiem lub jego zasilaniem. Pod tym pojęciem znajdziemy m.in. problemy z elektronicznymi czujnikami, zapłonem czy wtryskiem. Dalej są m.in. awarie związane: z szeroko pojętą elektryką (rozrusznikiem, alternatorem i czy np. oświetleniem (10,6 proc.), kołami i oponami (8,8 proc.), dostępem do pojazdu (6,9 proc.).

Przebita opona to też usterka. Tak samo, jak przegryziony przewód

Oceniając przydatność niemieckiego raportu trzeba pamiętać, że - w przeciwieństwie no do zestawienia DEKRY czy TUV - nie bazuje on na usterkach stwierdzonych w czasie badania technicznego.