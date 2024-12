Spis treści: 01 Najlepsze marki samochodów zdaniem Amerykanów. Europa i Japonia górą!

02 Amerykanie nie potrafią robić samochodów? Wpadka za wpadką

03 Najgorsze marki samochodów zdaniem Amerykanów

Ogólna nota przyznawana konkretnej marce to wypadkowa testów drogowych, testów zderzeniowych, danych dotyczących usterkowości czy - wreszcie - szeroko pojętej satysfakcji nabywców. A na nią - oprócz częstotliwości wizyt w ASO - składają się m.in. wrażenia z eksploatacji (np. skrzypiące wnętrze, zawieszająca się elektronika) czy poziom obsługi posprzedażowej.

Najlepsze marki samochodów zdaniem Amerykanów. Europa i Japonia górą!

W tegorocznym raporcie sklasyfikowano 32 marki. W pierwszej piątce zaszły tylko kosmetyczne zmiany. Na pozycję lidera wysunęło się Subaru, które wyprzedziło ubiegłorocznego zwycięzcę - BMW. Trzeci stopień podium przypadł Lexusowi. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze: 4. Porsche i 5. Honda.

Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych marek uplasowały się kolejno:

6. Audi,

7. KIA,

8. Hyundai,

9. Toyota,

10. Infiniti.

Amerykanie nie potrafią robić samochodów? Wpadka za wpadką

Wyniki Consumer Reports są zdecydowanie bardziej kosmopolityczne niż w przypadku zestawień opracowywanych chociażby w Niemczech. Dowód? W najnowszym zestawieniu pierwszy z producentów samochodów "made in USA" - Chrysler - sklasyfikowany został odległej 16. pozycji. Amerykanie nie kryją jednak, że jego "wysoka" pozycja to efekt "zredukowania oferty do zaledwie dwóch modeli - Pacifica i Voyager". Mówiąc wprost - firmę ratuje to, że sprzedaje mało samochodów, które nie są w stanie zirytować większej liczby kierowców.

Być może warto wziąć sobie do serca zdanie Amerykanów, szczególnie w kontekście rosnącego importu używanych aut z USA. Przypomnijmy - Chrysler Pacifica jest obecnie drugim najchętniej importowanym do Polski ze Stanów autem. Tylko do końca września na polskie drogi trafiło już blisko 1,8 tys. takich aut.

Z innymi producentami rodem z Ameryki nie jest wcale lepiej. Zaraz za Chryslerem - na 17. miejscu - sklasyfikowano markę Buick. Na odległej, 18. pozycji znalazł się nowy klejnot koronny amerykańskiej motoryzacji - Tesla. W jej przypadku Consumer Reports podkreśla niskie koszty serwisowania (brak corocznych przeglądów) i - wpływającą na poziom zadowolenia nabywców - prężnie rozwijającą się sieć Superchargerów, czyli należących do Tesli ładowarek. Z drugiej strony autorzy raportu przestrzegają przed nieintuicyjną obsługą, kiepską jakością montażu i ponadprzeciętną usterkowością stwierdzając ostatecznie, że "zakup używanej Tesli może być loterią".

Najgorsze marki samochodów zdaniem Amerykanów

Osiem ze sklasyfikowanych w rankingu 32 marek odnotowało noty ogólne poniżej 61 punktów, co stawia je w szczególnie złym świetle. W gronie "wyróżnionych" w ten sposób producentów znaleźli się wyłącznie przedstawiciele USA i Starego Kontynentu. Ósemka najgorszych obecnie - zdaniem Amerykanów - marek samochodów to:

25. Chevrolet,

26. Volkswagen,

27. Alfa Romeo,

28. Dodge,

29. GMC,

30. Land Rover,

31. Rivian,

32. Jeep.

Aż 6 z nich nie ma obecnie w ofercie ani jednego modelu rekomendowanego przez Consumer Reports. W tym "elitarnym" gronie znalazł się też jeszcze Lincoln, chociaż - ogólny wynik - 61 punktów - dał mu w rankingu 24. pozycję. Nie sposób przeoczyć, że tylko wobec Riviana i Land Rovera zastosować można twierdzenie, iż niska pozycja to efekt zaawansowanej, a co za tym idzie - podatnej na usterki - skomplikowanej konstrukcji pojazdów. Chevrolet, Volkswagen czy Dodge to przecież producenci aut popularnych, a np. GMC gustuje w stosunkowo prostych konstrukcyjnie pickupach.

Za najgorszą zdaniem Amerykanów markę uznano Jeepa, chociaż na jego pozycji zaważyły m.in. takie kwestie jak: słaba jakość i kiepskie prowadzenie wykonania Wranglera, paliwożerność czy mocno przeciętne wyniki w zakresie bezawaryjności.