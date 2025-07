Kierowcy nadal zgłaszają wątpliwości co do zasadności mandatów, podczas gdy fotoradary rejestrują setki tysięcy wykroczeń rocznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie apeluje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wyjaśnienia i działania w tej sprawie.

Chociaż pierwsze fotoradary stacjonarne nad Wisłą pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku, a dziś kierowców monitorują 646 urządzenia pomiarowe różnego typu, nadal brakuje odpowiednich zapisów prawnych. Do biura RPO wpływają liczne wnioski od obywateli, w których wskazywany jest brak rozporządzenia wykonawczego regulującego sposób działania tych urządzeń, z uwzględnieniem marginesu błędu kierowcy do 10 km/h oraz przetwarzania zarejestrowanych danych. Od 2016 r. brakuje odpowiedniego rozporządzenia, co stworzyło lukę prawną.