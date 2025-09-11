W skrócie CATL, największy producent akumulatorów do samochodów elektrycznych na świecie, przedstawił na targach IAA Mobility nową generację baterii Shenxing Pro.

Nowe akumulatory obiecują zwiększony zasięg, dłuższą żywotność oraz innowacyjne funkcje bezpieczeństwa, takie jak system NP3 chroniący przed pożarami.

CATL podkreśla swoje zaangażowanie w Europie, rozwijając lokalną produkcję baterii i współpracując z europejskimi koncernami motoryzacyjnymi.

CATL jest największym na świecie producentem akumulatorów do samochodów elektrycznych. Obecnie ponad 1/3 sprzedawanych w skali całego globu elektryków posiada akumulatory firmy CATL. Chiński gigant dostarcza swoje baterie m.in. Tesli, Mercedesowi, BMW, Stellantisowi czy Volkswagenowi. Koncern, m.in. dzięki wsparciu lokalnych władz, w ekspresowym tempie zdominował światowy rynek. Dorobek jest tym bardziej imponujący, że korzenie CATL sięgają zaledwie 2011 roku.

W Monachium CATL zaprezentował nową generację swoich akumulatorów trakcyjnych Shenxing Pro. Baterie mają szansę zmienić niechętny stosunek do aut elektrycznych dużej liczby europejskich kierowców. Tym bardziej, że w przypadku wersji "long range", producent mówi o żywotności na poziomie 12 lat lub miliona kilometrów przebiegu. CATL obiecuje, że po pierwszych 200 tys. km przebiegu degradacja takiej baterii wynosić ma zaledwie 9 proc. Przekonuje też, że odmiana "long range" może zapewniać zasięg nawet 758 km na jednym ładowaniu.

Deklaracje o 9 proc. degradacji baterii po 200 tys. km to jasny komunikat dla firm leasingowych, by nie bały się inwestycji w samochody elektryczne. Przekaz CATL skierowany do instytucji finansowych zapewne nie przez przypadek zbiega się w czasie z zapowiadanymi od marca w Unii Europejskiej działaniami na rzecz "dekarbonizacji flot korporacyjnych". Przypomnijmy - chodzi o "zachęcenie" klientów biznesowych (odpowiadają za ponad 60 proc. rynku w UE) do wymiany samochodów spalinowych na elektryczne. Komisja Europejska planuje przyspieszyć ten proces korzystając m.in. z "narzędzi fiskalnych".

CATL zapowiada też odmianę "super-fast charging" Shenxing Pro, która po 10 minutach ładowania jest w stanie przyjąć ładunek wystarczający na pokonanie nawet 478 km (wg WLTP). Producent deklaruje 10-letnią gwarancję na akumulator limitowaną przebiegiem 240 tys. km.

Nowa generacja baterii wykorzystuje system NP3 odpowiedzialny za unikanie pożarów w przypadku tzw. "ucieczki termicznej" baterii. Producent podkreśla, że w takiej sytuacji możliwe jest kontynuowanie jazdy nawet przez ponad godzinę, dzięki czemu kierowca ma pełne możliwości dojechania pojazdem w bezpieczne miejsce, bez dymu i pożaru.

W Monachium CATL ogłosił też swój plan o nazwie "In Europe, for Europe", podkreślając swoje zaangażowanie w produkcję baterii akumulatorów na Starym Kontynencie.

Obecnie CATL ma w Europie dwa zakłady produkcyjne. Od 2018 roku działa fabryka akumulatorów w Erfurcie w Niemczech. W 2022 roku Chińczycy uruchomili drugi zakład produkcyjny w Debreczynie na Węgrzech. W 2024 roku CATL utworzył też spółkę joint venture ze Stellantisem. W efekcie w Hiszpanii powstać ma fabryka baterii LFP.

