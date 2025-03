Kuna to wróg kierowcy. Znamy skuteczne sposoby, by się jej pozbyć.

Problem z kunami nasila się szczególnie w okresie godowym przypadającym na miesiące od kwietnia do czerwca. Na przykład tylko w Niemczech w 2023 roku odnotowano około 235 tys. przypadków uszkodzeń samochodów przez te niewielkie drapieżniki. Samce kun oznaczają swoje terytorium zapachowymi śladami, a obecność obcego zapachu może wywołać u nich agresję. W szale złości kuna atakuje przewody, kable zapłonowe, węże wodne czy materiały izolacyjne - wszystko, co nie jest twarde jak kamień.

Co ciekawe, nawet samochody elektryczne nie są bezpieczne przed atakami kun. Mimo że komora silnika w autach elektrycznych jest zwykle całkowicie osłonięta od spodu, a kable wysokiego napięcia posiadają grubą powłokę, nie gwarantuje to pełnej ochrony. Choć ataki na pojazdy elektryczne są obecnie rzadkością, naprawy takich uszkodzeń mogą być wyjątkowo kosztowne, ponieważ ze względów bezpieczeństwa uszkodzone kable wysokiego napięcia muszą być całkowicie wymieniane, nie można ich naprawiać.

Urządzenia ultradźwiękowe montowane są do akumulatora samochodu i emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości, które mają odstraszać kuny. Jednak eksperci twierdzą, że z czasem zwierzęta przyzwyczajają się do tych dźwięków i mogą ponownie zadomowić się w samochodzie. Dodatkowo, głośniki muszą być odpowiednio rozmieszczone, aby kuna przechodziła bezpośrednio obok nich, co nie zawsze jest możliwe.