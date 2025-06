Autostradowy węzeł spaghetti. Europejski rekordzista znajduje się w Polsce

Dojeżdżając do gigantycznego węzła w Gliwicach i widząc go na ekranie nawigacji, wielu kierowców ma obawy, czy wybierze odpowiedni zjazd. To właśnie w tym miejscu znajduje się ogromny węzeł drogowy, który łączy nie tylko autostrady A1 i A4, ale także drogi krajowe. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego chwali się, że jest on największy w Europie.