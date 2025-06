Podpisano 10 umów na budowę dróg o łącznej długości 75 km, a także pierwszą umowę na drogę do przyszłej elektrowni jądrowej.

Jeszcze w tym roku kierowcy zyskają dostęp do ponad 400 km nowych dróg, w tym odcinka autostrady A2 oraz kolejnych fragmentów tras S1, S3 i S7.

GDDKiA planuje ogłosić przetargi na co najmniej 330 km nowych dróg o wartości 13,5 mld zł w 2025 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza ogłosić w tym roku przetargi na co najmniej 330 km dróg o szacunkowej wartość 13,5 mld zł. Poinformowano także, iż jeszcze w tym roku przybędzie w Polsce ponad 400 km nowych dróg.

Jeszcze przed końcem wakacji kierowcy pojadą drogą ekspresową S1 Oświęcim-Dankowice oraz częścią obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. Od czerwca do września GDDKiA będzie też stopniowo udostępniać do ruchu trasę S3 Świnoujście-Dargobądz- Troszyn.

Dyrekcja dodała, że od stycznia tego roku oddała do ruchu sześć odcinków dróg o łącznej długości 51 km i wartości blisko 1,5 mld zł. Ponadto podpisano dziesięć umów na budowę odcinków o łącznej długości 75 km i wartości ponad 2,6 mld zł.

Podpisana została też pierwsza z dwóch umów na realizację drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej. Długość odcinka od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 to 11,3 km.