Cena zestawu w fazie crowdfundingu jest znacznie niższa niż tradycyjnych rozwiązań, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla zakupu nowego roweru elektrycznego.

Wielu rowerzystów nie bierze pod uwagę zakupu nowego roweru elektrycznego, decydując się zamiast tego na zestaw do konwersji. Coraz więcej firm w Polsce zajmuje się kompleksową przeróbką i chociaż nie jest to tanie rozwiązanie, stanowi bardziej ekonomiczną alternatywę dla kupna nowego e-roweru. System Kamingo trafił na platformę crowdfundingową Kickstarter, a fani dwóch kółek pokładają w nim spore nadzieje.

Bateria ma pojemność 266 Wh, co według producenta pozwala na przejechanie około 90 km. Co ciekawe, zastosowano tu ogniwa klasy EV typu 21700, czyli takie same, jakie wykorzystywane są w samochodach elektrycznych Tesla Model 3 i Model Y. Bateria umieszczana jest w specjalnym uchwycie montowanym w miejscu bidonu, a dzięki portowi USB możliwe jest ładowanie urządzeń zewnętrznych. Naładowanie akumulatora do pełna trwa około trzech godzin.