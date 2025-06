Obowiązujące w naszym kraju przepisy nie zakazują korzystania z słuchawek podczas jazdy, jednak nie oznacza to, że rowerzyści są całkowicie bezkarni. Słuchawki w uszach nigdy nie będą podstawą do ukarania cyklisty mandatem karnym, jednak mogą narazić go na grzywnę za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas jazdy.