Dofinansowanie wyniesie do 50% kosztów, ale nie więcej niż 2,5 tys. zł na rower elektryczny i 4,5 tys. zł na rower cargo, a wypłaty będą prowadzone w formie refundacji.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że rządowy program dopłat do zakupu roweru elektrycznego ruszy w II kwartale bieżącego roku. Spore grono zainteresowanych skrupulatnie śledziło rozwój programu "Mój Rower Elektryczny", jednakże okazało się, że ten termin był jedynie "przybliżony" i wszystko wskazuje na to, że system dopłat nie ruszy do końca czerwca.