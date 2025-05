W skrócie Program "Mój Rower Elektryczny" ma wystartować do połowy 2025 roku, oferując dofinansowania do zakupu rowerów elektrycznych.

Planowane są dotacje do 50% kosztów, ale nie więcej niż 2,5 tys. zł, a w przypadku rowerów cargo do 4,5 tys. zł.

Program obejmie zakupy dokonane od lipca 2024 do maja 2029, a budżet programu wyniesie do 50 mln zł.

Rowerzyści z niecierpliwością czekają, aż resort w końcu przekaże więcej informacji na temat dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych. 25 lutego 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne zapowiadanego programu dopłat "Mój Rower Elektryczny”, a obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem ostatecznych zapisów i regulacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że dofinansowanie ma ruszyć jeszcze w tym kwartale.

Na zakup roweru elektrycznego otrzymasz nawet 2,5 tys. zł

Najnowsza wersja projektu programu "Mój Rower Elektryczny” zakłada, że dotacje na zakup nowego roweru elektrycznego wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. W przypadku zakupu nowego roweru elektrycznego transportowego (cargo) lub nowego elektrycznego wózka rowerowego, dofinansowanie również wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4,5 tys. zł. Z dotacji będą mogły skorzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Program ma obejmować zakup wspomnianych pojazdów dokonany w okresie od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r.

Budżet programu zmniejszył się sześciokrotnie

Początkowo pojawiały się informacje, że resort planuje przeznaczyć na program 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Dopłatę mogłyby otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i wybrani przedsiębiorcy. Dotacja miała wynosić do 50 proc. kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych oraz maksymalnie 9 tys. zł dla rowerów cargo i wózków rowerowych. Dofinansowaniem miało zostać objętych co najmniej 46 667 rowerów. Pierwsze konsultacje zakończyły się 18 lipca 2024 r. i przyniosły liczne uwagi, m.in. ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował drugą wersję projektu, zakładającą o połowę niższe kwoty dotacji oraz sześciokrotnie mniejszy budżet. PAP zapytał, czy wskazana kwota zostanie utrzymana, czy może ulegnie zmianie. Ministerstwo odpowiedziało, że "na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych zmianach w zapisach programu”.

Z programu dofinansowany zostanie zakup ponad 17 tys. rowerów

Obecny projekt programu z lutego 2025 r. przewiduje, że dofinansowaniem będą objęte nowe rowery elektryczne, rowery transportowe typu cargo oraz wózki rowerowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu. Program będzie realizowany w latach 2025-2029, a jego budżet ma wynieść do 50 mln zł, co pozwoli na dotowanie zakupu co najmniej 17 333 sztuk wspomnianych jednośladów. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, program miał być finansowany ze środków unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego, jednak Europejski Bank Inwestycyjny nie wyraził na to zgody.

Dotację będzie można uzyskać w odniesieniu do zakupów dokonanych w okresie od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r., na podstawie daty wystawienia faktury VAT lub imiennego paragonu potwierdzającego zakup pojazdu oraz uiszczenie opłaty. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać na rowery finansowane leasingiem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania będzie również zarejestrowanie roweru na Policji oraz oznakowanie go specjalnym numerem na ramie. Środki będą wypłacane wyłącznie w formie refundacji po dokonaniu zakupu. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 50 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych oraz 4,5 tys. zł dla rowerów cargo i wózków rowerowych.

