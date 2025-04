Za taki rower dostaniesz potężny mandat i sądowy zakaz. Koniec samowolki

Za jazdę nielegalnym rowerem elektrycznym bez odpowiednich uprawnień grozi mandat, a także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Wszystkie inne rowery, które nie spełniają tych wymogów, są w świetle prawa motorowerami - powinny być zarejestrowane, posiadać wykupione ubezpieczenie OC, mieć tablice rejestracyjne i co najważniejsze, nie mogą poruszać się po chodnikach ani ścieżkach rowerowych. Mimo to takie pojazdy zdobyły popularność wśród firm zajmujących się dostawą jedzenia w dużych miastach, co stanowi poważne zagrożenie dla pieszych.