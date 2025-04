Chciał skorzystać z promocji i zatankował do kanistra, Policja: będzie mandat

Wydawałoby się, że tankowanie na zapas to praktyka, która w Polsce nie ma większego sensu. Żyjemy przecież w kraju, w którym odległości pomiędzy stacjami paliw nie są aż tak duże, byśmy musieli zabezpieczać się na wypadek niespodziewanej rezerwy.

Okazuje się jednak, że powodów, dla których kierowcy przewożą dodatkowe paliwo w swoich autach jest zdecydowanie więcej. Ważne, by zawsze odbywało się to w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. W przeciwnym wypadku za dodatkowy „bagaż” w samochodzie, możemy otrzymać wysoki mandat.

Europejskie normy ADR klasyfikują paliwa, jako materiały niebezpieczne. Powoduje to, że obchodzenie się z nimi podlega pewnym ograniczeniom i określonym zasadom. Postępowanie wbrew nim, może nie tylko uszczuplić nasz portfel o pokaźną sumę, ale również stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Obowiązujące regulacje wprost wskazują w jaki sposób powinno się przewozić paliwa. Osoby fizyczne muszą to robić tylko i wyłącznie w szczelnych zbiornikach, które są specjalnie przeznaczone do przewożenia tego typu substancji. Przewożenie paliwa w butelkach, beczkach, bańkach na chemikalia jest zabronione. Zbiornik musi być certyfikowany i spełniać określone standardy.

Przepisy określają również maksymalną ilość paliwa, którą można przewozić w samochodzie poza zbiornikiem. Jest to 240 litrów w maksymalnie czterech kanistrach po 60 litrów każdy. Przewożenie paliwa w zbiornikach o większej pojemności jest zakazane. Co więcej, personel stacji paliwowej może odmówić sprzedaży paliwa, jeśli kierowca nie będzie posiadał odpowiednich zbiorników do jego przewożenia.