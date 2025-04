Choć chodnik wydaje się bezpieczniejszy niż ulica, obowiązujące przepisy nie zawsze pozwalają na jego używanie przez rowerzystów. Warto więc wiedzieć, kiedy taka jazda jest dozwolona i co grozi za złamanie zasad. Co mówi prawo o jeździe rowerem po chodniku? Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym, rowerzysta powinien poruszać się jezdnią lub drogą dla rowerów, jeśli taka istnieje. Chodnik przeznaczony jest przede wszystkim dla pieszych.

Jazda na rowerze po chodniku jest zasadniczo zabroniona, chyba że zachodzą określone okoliczności. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości 50 zł, jednak w razie niebezpiecznego zachowania wobec pieszych - kara może być wyższa, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie wypadku.

Zgodnie z przepisami, dziecko do 10. roku życia, jadące na rowerze, jest uznawane za pieszego. Osoba dorosła, która je prowadzi lub towarzyszy mu na rowerze, również może poruszać się chodnikiem, aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka.

Jedź powoli - przepisy nie precyzują prędkości, ale zdrowy rozsądek podpowiada, by dostosować ją do warunków i obecności pieszych.

Ustępuj pierwszeństwa pieszym - na chodniku to oni mają zawsze pierwszeństwo.

Chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a warunki pogodowe są niekorzystne

Jeśli na jezdni dozwolona prędkość przekracza 50 km/h, a obok nie wyznaczono ścieżki rowerowej, masz prawo zjechać na chodnik, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Jeśli jedziesz po chodniku, mimo że obok biegnie wyznaczona ścieżka rowerowa, jedziesz po chodniku w idealnej pogodzie, mimo że masz do dyspozycji ulicę z ograniczeniem do 50 km/h, poruszasz się po chodniku szybko, stwarzając zagrożenie dla pieszych. Rowerzyści często decydują się na jazdę chodnikiem „dla wygody”, jednak taka praktyka może prowadzić nie tylko do mandatu, ale i niebezpiecznych sytuacji.