Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" to charakterystyczna okrągła tarcza z białym tłem, czerwoną obwódką i czarnym symbolem roweru w centrum. Zakaz dotyczy wszystkich typów rowerów - zarówno jednośladowych, jak i wielośladowych, co oznacza, że obejmuje także rowery cargo czy tandem, a także rowery elektryczne

Praktyka funkcjonowania deptaków jest jednak bardziej złożona. Wiele samorządów wprowadza własne regulacje, które mogą modyfikować ogólnokrajowe przepisy. Niektóre władze pozwalają na ruch rowerów czy hulajnóg na deptakach, inne całkowicie go wykluczają. Zwykle pod odpowiednim znakiem o zakazie ruchu umieszcza się tabliczkę, na której znajduje się lista pojazdów wyłączonych z zakazu. Czasem deptak składa się z dwóch części lub jednej wspólnej, na której umieszcza się znak C-13/C-16, czyli znak pozwalający na wspólny ruch pieszych i rowerzystów (czy użytkowników hulajnóg).

Kiedy linia przebiega poziomo, oznacza to, że z całej szerokości ścieżki mogą korzystać wszyscy użytkownicy. Piesi mają jednak zawsze pierwszeństwo, dlatego rowerzyści muszą zachować szczególną ostrożność. W odróżnieniu od chodnika, rowerzyści nie są tutaj ograniczeni do jazdy z prędkością pieszego - mogą jechać szybciej, ale muszą być gotowi do zatrzymania się w każdej chwili.