Prawo o ruchu drogowym traktuje rower jako pojazd, a rowerzystę jako kierującego tym pojazdem. To kluczowa informacja, która determinuje zasady poruszania się rowerem w obrębie przejść dla pieszych. Zgodnie z art. 26 Kodeksu Drogowego, kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. Oznacza to jasno, że rowerzysta nie może przejeżdżać przez "zebrę", pozostając w siodełku.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna - rowerzysta jadący na rowerze nie ma pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Wynika to z prostego faktu: przepisy zabraniają mu w ogóle wjeżdżania na przejście bez zsiadania z roweru. Jeśli więc rowerzysta chce skorzystać z przejścia dla pieszych, musi zejść z jednośladu i przeprowadzić go przez pasy.