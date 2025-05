Warto zaznaczyć, że rowerzysta, który zgodnie z wyjątkami porusza się po chodniku, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Przepisy nakazują jazdę z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i bezwzględne ustępowanie pierwszeństwa przechodniom. W praktyce oznacza to, że nawet uprawniona obecność roweru na chodniku nie daje cykliście równych praw z pieszymi - to on musi dostosować się do ich tempa i zachowania.