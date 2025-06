Byłam na American Cars Mania 2025. Raj dla fanów bulgoczących V8, chromu i spalin

Jest coś niezwykłego w dźwięku klasycznego V8. Ten bas, to drżenie powietrza – człowiek czuje to w klatce piersiowej, zanim jeszcze zobaczy samochód. Właśnie dla tych emocji pojechałam do Katowic, gdzie na lotnisku Muchowiec odbyła się tegoroczna edycja American Cars Mania. I nie żałuję ani minuty.