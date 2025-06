We wspominanej tabeli wymieniono natomiast błędy, których popełnienie skutkuje przerwaniem egzaminu na prawo jazdy. Chodzi o niezastosowanie się do znaków:

Samo najechanie na przykład na podwójną linię ciągłą, bez stworzenia bezpośredniego zagrożenia nie stanowi przesłanki do wystawienia wyniku negatywnego z egzaminu, co oczywiście nie świadczy o tym, że zadanie zostało poprawnie wykonane. Ponadto na przykład omijanie przez osobę egzaminowaną pojazdu nieprawidłowo zaparkowanego wzdłuż linii podwójnej ciągłej skutkującego koniecznością najechania na tę linię, egzaminator musiałby obligatoryjnie ocenić jako niezdany egzamin.

Przy wjechaniu na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego istnieje realne zagrożenie spowodowania wypadku, co należy uznać za błąd krytyczny podczas egzaminu na prawo jazdy. Natomiast nie może być negatywnie oceniane przez egzaminatora najechanie na linię podwójną ciągłą w sytuacji, w której jest to wymuszone okolicznościami niezależnymi od kierującego pojazdem i wynika np. z potrzeby ominięcia nieprawidłowo zaparkowanego innego pojazdu.

Oczywiście oświadczenia ministerstwa to nie to samo, co zawarte w ustawach przepisy. Który więc dokładnie przepis uprawnia do najechania na ciągłą linią podczas omijania samochodu blokującego przejazd?