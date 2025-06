Twórcy aplikacji Google Maps nieustannie pracują nad jej rozwojem. Jeszcze kilka lat temu szereg funkcji, które dzisiaj wydają się oczywistością, nie było dostępnych. Wpływ na nowe rozwiązania ma także to, jak zmienia się motoryzacja.

Funkcja planowania czasu przyjazdu lub odjazdu pozwala pracować wstecz od wybranej godziny dotarcia do celu. Po wprowadzeniu adresów startu i celu należy dotknąć opcji "Trasa", następnie trzech kropek w prawym górnym rogu ekranu. W rozwijalnym menu "odjazd" lub "przyjazd" wybieramy pożądaną godzinę przybycia. Aplikacja automatycznie oblicza optymalny moment rozpoczęcia podróży, uwzględniając aktualne natężenie ruchu oraz historyczne dane o korkach.

Dla właścicieli pojazdów elektrycznych i hybrydowych Google Maps oferuje jeszcze bardziej wyrafinowane planowanie. Aplikacja analizuje stan naładowania akumulatora, automatycznie dodaje do trasy odpowiednie stacje ładowania i uwzględnia czas potrzebny na doładowanie w szacowanym czasie przybycia. Ta funkcja jest automatycznie aktywna w pojazdach z systemem Android Automotive, więc na ten moment nie jest dostępna dla posiadaczy wyłącznie aplikacji w telefonie.

Google Maps potrafi zaproponować alternatywną trasę, która minimalizuje zużycie paliwa, nawet jeśli oznacza to nieco dłuższą podróż. W ustawieniach nawigacji można określić typ silnika swojego pojazdu - elektryczny, hybrydowy, benzynowy lub wysokoprężny. Aplikacja będzie wówczas priorytetowo traktować drogi z mniejszymi nachyleniem, płynniejszym ruchem i mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia korków. Warto też zaznaczyć opcję "preferuj najniższe spalanie", dzięki której aplikacja wytyczy najbardziej oszczędną trasę, jeśli czas dojazdu będzie podobny.

Funkcja map offline to prawdziwy ratunek podczas podróży po obszarach o słabym zasięgu sieci komórkowej. W menu głównym, po wybraniu "Mapy offline" i "Wybierz własną mapę", można pobrać mapę wybranego regionu - maksymalnie w pliku o wielkości do 600 MB. To sporo, bo zmieści się mniej więcej ⅓ powierzchni Polski.