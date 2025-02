Nowa funkcja Google Maps. Integracja AI pomoże kierowcom

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że aplikacja Google Maps co jakiś czas aktualizowana jest o nowe funkcjonalności, przydatne nie tylko dla kierowców, ale też rowerzystów czy po prostu pieszych, którzy z niej korzystają. Tylko kwestią czasu było zatem zintegrowanie aplikacji ze sztuczną inteligencją. Nowa funkcja, oparta na Gemini, nie jest jeszcze dostępna, ale wygląda na to, że wkrótce zyskamy możliwość porozmawiania ze sztuczną inteligencją w ramach Google Maps.