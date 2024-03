Nowe funkcje w Google Maps. Apka zmieni się nie do poznania

Spis treści: 01 Ciekawe miejsca w Google Maps. Skorzystasz w trasie

02 Mapy Google zaplanują każdą podróż samochodem

03 AI w Google Maps. Wszystko o miejscu, w którym jesteś

Amerykański gigant nie zwalnia tempa i po raz kolejny zaskakuje użytkowników aktualizacją swojego oprogramowania mapowego. Tym razem popularne narzędzie marki Google otrzyma trzy nowe funkcje, które w dużym stopniu ułatwią i jednocześnie urozmaicą planowanie wakacyjnych podróży. Cześć z nowych rozwiązań zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu zarówno na telefonach wyposażonych w system Android, jak i iOS.

Ciekawe miejsca w Google Maps. Skorzystasz w trasie

Zmiany w aplikacji Google Maps zostały szczegółowo opisane na oficjalnym blogu firmy. Pierwsza z nich dotyczy rekomendacji wartych do zobaczenia obiektów. Od teraz aplikacja mapowa będzie mogła wyświetlić wybrane listy proponowanych miejsc, bazując na informacjach przesłanych od osób, które dobrze poznały np. dane miasto. Wspomniane rekomendacje będą podzielone na trzy kategorie, uwzgledniające m.in. najwyżej oceniane, najbardziej popularne i najbardziej nieoczywiste lokacje. Niestety na początku funkcja ta będzie dostępna wyłącznie dla wybranych miast w USA i Kanadzie.

Reklama

Mapy Google zaplanują każdą podróż samochodem

Kolejną zmianą w Mapach Google dotyczy organizacji tras wycieczek. Oprogramowanie ułatwi planowanie poszczególnych punktów do odwiedzenia, pozwalając na ich segregację i ustawienie w dowolnej kolejności. Jeśli zatem planujemy podróż i zechcemy zestawić rekomendacje na własnej liście, plan podróży będziemy mogli uporządkować chronologicznie. Co więcej, na listach będzie można umieszczać także linki do treści z kanałów społecznościowych - np. recenzji zjedzonego przez nas posiłku. Funkcja ta zostanie udostępniona na całym świecie w systemach Android i iOS jeszcze w tym miesiącu.

Google Maps z nową funkcją. Bardzo się przyda kierowcom.

AI w Google Maps. Wszystko o miejscu, w którym jesteś

Ostatnia z nowych funkcji bazuje na sztucznej inteligencji i pozwala szybko zorientować się w danym miejscu i jego najważniejszych atrakcjach. Dzięki algorytmom Google, aplikacja mapowa umożliwi automatyczną identyfikacje danego miejsca i wyświetli rekomendacje użytkowników. Jednocześnie jeśli np. odwiedzimy nieznaną nam restaurację i zaczniemy przeglądać zdjęcia dostępnego jedzenia, AI ułatwi nam ich identyfikację i podsunie przydatne informacje na podstawie menu — m.in. ile kosztuje dana potrawa, czy jest popularna, a nawet czy jest wegetariańska czy wegańska.

Jednocześnie Google podkreśla, że już wkrótce aplikacja doczeka się niewielkiej aktualizacji wyglądu. Mapy będą się charakteryzowały "czystszym" ekranem głównym, mniejszą liczbą zakładek i nowymi kolorami pinezek, co ułatwi znajdowanie wybranych miejsc na mapie. Jest zatem na co czekać.