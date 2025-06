Lewy kierunkowskaz na rondzie. Sąd nie ma wątpliwości

To jeden z tych sporów, który zdaje się nierozstrzygnięty, pomimo licznych opinii ekspertów oraz tego, co zwyczajnie wynika z przepisów. Używanie lewego kierunkowskazu na rondzie urosło do takiego problemu, że w sprawie tej muszą wypowiadać się nawet sądy. Te również stawiają sprawę jasno.