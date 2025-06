Na nitce o długości 1201 m i szerokości od 8 do 14,5 m trenować będą zarówno motocykliści, jak i kierowcy gokartów oraz samochodów. Infrastruktura obejmuje centrum kierowania wyścigami, trybuny dla widzów, namiot do badań technicznych, budynek sanitarny oraz pozostałą infrastrukturę drogową i techniczną niezbędną do prowadzenia zawodów. Dodatkowo, nowy budynek obsługujący cały Autodrom będzie służył także do organizowania wystaw, premier motoryzacyjnych, konferencji oraz szkoleń.