Raport powstał w oparciu o zgłoszenia dotyczące awarii sprzedawanych w Polsce samochodów używanych w wieku do 20 lat i przebiegu do 350 tys. km - to brzegowe warunki oferowanego przez firmę ubezpieczenia. Analiza obszernego zestawienia pozwala określić zarówno wiek jak i przebieg, po przekroczeniu którego koszty utrzymania naszego samochodu, przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia, skokowo rosną.

Z danych Gethelp wynika, np. że najniższe ryzyko wystąpienia awarii - 25,5 proc. - dotyczy samochodów w wieku do 6 lat. W przypadku aut w wieku 7-9 lat jest to już 32,5 proc, a w wieku 10-12 lat - 35,9 proc. Ryzyko skokowo rośnie po przekroczeniu przez pojazd wieku 13 lat i w grupie 13-15 lat wynosi już 43,6 proc . W grupie wiekowej 16-20 lat prawdopodobieństwo awarii "która uniemożliwia zgodne z prawem korzystanie z pojazdu na drogach publicznych" wynosi już 59,2 proc.

Ryzyko wystąpienia awarii dla sprzedawanych w Polsce używanych aut o przebiegu do 100 tys. km wynosi 21,5 proc. W zakresie od 101 do 150 tys. km jest to już 30,7 proc., a od 151 do 200 tys. km - 37,55 proc.