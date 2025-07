Kilka sekund nieuwagi zamieniło rutynową czynność, jaką jest pobranie biletu parkingowego, w serię dramatycznych zdarzeń. Ich przebieg został uwieczniony na nagraniu, które jeszcze na długo pozostanie w pamięci świadków. Szczęściem w nieszczęściu okazuje się to, że nikomu nic się nie stało, choć momentami wydawało się, że kilka osób dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Wysiadła by pobrać bilet. Wtedy Toyota ruszyła

Nagranie, które udostępniono w sieci, rozpoczyna się od wjazdu na teren parkingu przy jastrzębskim szpitalu. Przed nagrywającym znajduje się Toyota Yaris, z której wysiada kierująca. W tym samym momencie samochód rusza i bez kierowcy zaczyna jechać do przodu, a kierująca podejmuje desperacką próbę jego zatrzymania. Niestety, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów samochód niewzruszony kontynuuje jazdę, wyłamując po drodze szlaban parkingowy.

Tuż za szlabanem kobieta otwiera drzwi Toyoty, usiłując dostać się do środka i nacisnąć hamulec. Nieoczekiwanie jednak sytuacja bardziej wymyka się spod kontroli. Kierująca upada na ziemię, a lewe tylne koło przejeżdża jej po nogach. Choć wygląda to dramatycznie, kobieta miała sporo szczęścia. Nacisk na tylną oś samochodu jest mniejszy niż na przednią, którą obciąża silnik, co uchroniło ją przed poważnymi obrażeniami. Po chwili kobieta wstała i utykając, kontynuowała swoją pogoń za uciekającą Toyotą Yaris.