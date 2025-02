Najczęściej złomowane w 2024 roku auto w Polsce to Volkswagen Golf. Do stacji demontażu pojazdów trafiły w ubiegłym roku co najmniej 15 192 takie samochody. Słów "co najmniej" używamy w pełni świadomie – trzeba pamiętać o luźnym podejściu pracowników wydziałów komunikacji do kwestii nazewnictwa rejestrowanych samochodów, co po dziś dzień skutkuje ogromnym bałaganem w Centralnej Ewidencji Pojazdów.