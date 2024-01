Całkiem niedawno to było marzenie Polaków. Dziś te auta trafiają na złom

Spis treści: 01 Królowie autozłomów w Polsce. Twoje auto też skończyło w kontenerze?

02 Najczęściej złomowane samochody w Polsce. Pokoleniowa zmiana na autozłomach

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w całym 2023 roku na zarejestrowano w Polsce zarejestrowano dokładnie 539 554 nowych samochodów osobowych dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Do tego doliczyć też trzeba sporą liczbę używanych aut, które trafiły na nasze drogi w ramach tzw. importu indywidualnego. Z danych Instytutu SAMAR wynika, że było ich dokładnie 805 775.

Nie oznacza to jednak, że w sumie, w całym 2023 roku, na polskich drogach przybyło 1 347 332 samochodów. Od tej liczby trzeba przecież odjąć auta wyrejestrowane z powodu "zbycia zagranicę" oraz pojazdy, które zakończyły swój żywot w stacjach demontażu. Ile ich było?

Reklama

Królowie autozłomów w Polsce. Twoje auto też skończyło w kontenerze?

Jak poinformowało Interię Ministerstwo Cyfryzacji, rok 2023 zamknął się liczbą 426 427 wycofanych z eksploatacji pojazdów. To nieznacznie więcej niż w roku 2022, gdy do kasacji trafiło w Polsce nieco ponad 415 tys. pojazdów. Jak prezentuje się statystyczny obraz zezłomowanego w ubiegłym roku samochodu?

Średni wiek samochodu, jaki trafił w ubiegłym roku do stacji demontażu wyniósł 22,5 roku. Oznacza to, że ze statystycznego punktu widzenia na złom trafiały najczęściej samochody z początku lat 2000 - głównie z roczników 2000-2002. W ujęciu statystycznym większość z nich napędzana była silnikami benzynowymi, a średni licznikowy przebieg złomowanego pojazdu wynosił 258 tys. km.

Najczęściej złomowane samochody w Polsce. Pokoleniowa zmiana na autozłomach

W tym miejscu warto przypomnieć dane SAMARu z 2022 roku, z których wynika, że auta pochodzące z polskich salonów złomowane były średnio po 18 latach eksploatacji, a te pochodzące z prywatnego importu pozostawały w użytkowaniu przez 11 lat od czasu pierwszej rejestracji w kraju. Zjawisko łatwo jednak wytłumaczyć, jeśli przyjrzymy się zakupowym preferencjom rodaków sprzed dwóch dekad lat.

W okolicach roku 2000 roku jako nowe na nasze drogi tłumnie trafiały przecież pojazdy pokroju Daewoo Matiza, Fiata Punto czy Fiata Seicento, których ogólna trwałość, a zwłaszcza poziom zabezpieczenia antykorozyjnego, były dalekie od ideału. Dane dotyczące najczęściej złomowanych w 2023 roku samochodów osobowych wskazują jednak, że w stacjach demontażu dokonała się właśnie pokoleniowa zmiana.



W zestawieniu dwudziestu najczęściej złomowanych samochodów ostało się już tylko jedno Daewoo - zamykający listę Matiz. Ddawne hity polskich salonów, Fiaty Punto i Seicento, spadły do drugiej piątki. Oznacza to, że w obliczu coraz wyższych kosztów napraw i szczelniejszego z każdym rokiem systemu badań technicznych pojazdów, na złom masowo trafiają dziś głównie auta przywiezione do Polski jako używane w latach 2008-2012. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w pierwszej dwudziestce najczęściej złomowanych aut znajdziemy aż cztery modele Opla, cztery Renault, trzy Volkswageny i - uwaga - aż dwa modele Audi.



Szczegółowe informacje na temat dwudziestki najczęściej złomowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych w Polsce znajdziecie w naszej galerii: