Te auta używane lepiej omijać. Raport ADAC

ADAC to największy automobilklub w Europie. Co roku to stowarzyszenie publikuje rankingi niezawodności pojazdów w tym 155 najpopularniejszych modeli samochodów w poruszających się po europejskich drogach. W tym roku (raport za 2022) na liście pojawiły się też samochody elektryczne - po raz pierwszy w 45-letniej historii rankingu. Które modele samochodów są najmniej awaryjne, a które samochody powinniśmy omijać szerokim łukiem? Jest kilka zaskoczeń.

Zdjęcie Na liście najbardziej usterkowych pojazdów według ADAC praktycznie nie znajdziemy samochodów niemieckich producentów / Agencja SE/East News