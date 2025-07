Akt oskarżenia trafił do sądu w Piotrkowie Trybunalskim, Sebastian M. przebywa w areszcie i nie przyznał się do winy.

Po wypadku uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skąd został ekstradowany do Polski.

Jak poinformowała we wtorek prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach - do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim trafił akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Równocześnie, na wniosek prokuratora, sądy zdecydowały o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztu, uznając, że jest to konieczne dla zabezpieczenia toku postępowania.

Do Polski Sebastian M. został sprowadzony 26 maja br. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po tragicznym wypadku. Samo zdarzenie miało miejsce we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1, w rejonie miejscowości Sierosław koło Piotrkowa Trybunalskiego. BMW M850i wjechało w tył Kii, która po zderzeniu uderzyła w bariery energochłonne i momentalnie zajęła się ogniem. Życie straciła cała trzyosobowa rodzina - rodzice i ich pięcioletnie dziecko.

Sebastian M., który po tragicznym wypadku zdołał wyjechać poza Europę, został objęty listem gończym wydanym na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz tzw. czerwoną notą Interpolu. Funkcjonariusze w Dubaju zatrzymali go, lecz po wpłaceniu kaucji odzyskał wolność. Polska strona rozpoczęła w tym czasie procedurę ekstradycji. 9 stycznia 2025 roku tamtejszy Sąd Apelacyjny orzekł, że przekazanie podejrzanego Polsce jest dopuszczalne, na co Sebastian M. odpowiedział apelacją.

7 maja 2025 roku Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich oddalił apelację Sebastiana M., co sprawiło, że decyzja o dopuszczalności jego ekstradycji do Polski stała się prawomocna. Po ponad półtora roku starań polskich służb o jego wydanie, udało się go przetransportować do kraju. Po przylocie do Warszawy Sebastian M. został przewieziony przez policję na Śląsk, gdzie usłyszał zarzuty z art. 177 par. 2 kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.