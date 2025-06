Znaki D-3 i C-5 wyglądają niemal identycznie. Ale różnią się znaczeniem

Znak drogowy D-3 - znaczenie i mandat

Znak D-3 rozpoznamy po kwadratowej tarczy, co jednoznacznie wskazuje, że należy on znaków informacyjnych. Najczęściej mają one kształt prostokąta lub kwadratu i niebieskie tło oraz białe symbole. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak znak D-1 (droga z pierwszeństwem). Znaki informacyjne mogą być uzupełnione o tabliczki z dodatkowymi informacjami (np. T-22).

Znak D-3 informuje kierowców, że poruszają się drogą, na której ruch poprowadzony jest tylko w jednym kierunku. W tym miejscu warto przypomnieć, że po drugiej stronie drogi jednokierunkowej znajdziemy znak B-2, czyli "zakaz wjazdu". Jeżeli go zignorujemy i będziemy jechać pod prąd, powinniśmy liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu 500 zł i 5 punktów karnych. Kary musimy spodziewać się również za zawracanie na drodze jednokierunkowej - grozi za to mandat 200 zł.

Co grozi za zignorowanie znaku C-5?

Z kolei znak C-5 jest okrągły, co wskazuje, iż jest to znak nakazu. Znaki takie wskazują wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w poszczególnych, w których dochodzi do możliwości zmiany kierunku jazdy. Z reguły znaki te mają kształt koła, błękitne tło i biały obraz na tarczy.

Znak C-5 oznacza "nakaz jazdy prosto". Informuje on kierowcę, że należy jechać wyłącznie na wprost. Oznakowanie to obowiązuje na najbliżej znajdującym się skrzyżowaniu, albo też tam, gdzie w teorii byłaby możliwość wybrania innego kierunku jazdy. Najczęściej spotykamy go przy drogach, na których występuje duży ruch. Zarządcy decydują się na jego ustawienie, by uniemożliwić kierowcom skręcanie (najczęściej w lewo). Zlekceważenie znaku C-5 naraża kierującego na mandat w wysokości 250 złotych oraz pięć punktów karnych.

Czym się różni znak D-3 od C-5?

Jak wspomnieliśmy na początku znaki D-3 i C-5 są do siebie bardzo podobne wizualnie, a także oba odnoszą się do jazdy na wprost. Pod kątem znaczenia zauważalnie jednak się różnią. Znak D-3 informuje nas, że poruszamy się drogą jednokierunkową, ale nie zakazuje skręcania w lewo lub w prawo.

Z kolei znak C-5 z kolei nakazuje jazdę tylko na wprost, zabraniając wykonywania manewru skrętu. Może on więc zastąpić znaki B-21 i B-22, które zabraniają kolejno skrętu w lewo i w prawo.

