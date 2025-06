Stellantis rozważa sprzedaż Maserati. Co dalej z włoską legendą?

Stellantis planuje restrukturyzację swojego imponującego portfolio, które obecnie obejmuje aż 14 marek. Według nieoficjalnych doniesień, motoryzacyjny koncern rozważa m.in. możliwość sprzedaży Maserati. Jak podają źródła zbliżone do sprawy - wśród członków zarządu nie ma jednomyślności co do kierunku tych działań.