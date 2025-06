Carlos Tavares, który pełnił funkcję dyrektora generalnego koncernu Stellantis do grudnia 2024 roku, słynął z niezwykle wysokich zarobków. Portugalczyk, zarządzający grupą składającą się z kilkunastu marek, otrzymywał ponad 100 tys. dolarów dziennie, co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 400 tys. złotych. Jego roczne wynagrodzenie sięgało 39,5 mln dolarów. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie te kwoty miały wpływ na jego decyzję o przejściu na emeryturę.