Taki wybór to niespodzianka. Stellantis nie sięgnął bowiem po menedżera z doświadczeniem na podobnym stanowisku, ale awansował swojego wieloletniego pracownika. Formalnie obejmie on swoją nową funkcję 23 czerwca.

Filosa to Włoch, który swoją 25-letnią karierę zaczynał w koncernie Fiat Chrysler Automobiles (w 2021 roku FCA, po przeprowadzonej przez Tavaresa fuzji z PSA Peugeot-Citroen, stał się częścią Stellantisa), a w ostatnim czasie był dyrektorem operacyjnym Stellantisa w Ameryce. Wcześniej, do października ubiegłego roku pełnił funkcję dyrektora generalnego marki Jeep.

To nie będzie łatwe, bo czynnikiem pogłębiającym problemy są nałożone przez Donalda Trumpa cła. Spośród tzw. wielkiej amerykański trójki (do której należą jeszcze Ford i General Motors) Stellantis jest tym, w którego cła uderzają najmocniej. Wszystko przez to, że koncern jest globalny i produkcję ma rozproszoną po całym świecie. Tylko z Europy do USA Stellantis w zeszłym roku wyeksportował 58 tys. samochodów, a do tego trzeba doliczyć setki tysięcy aut produkowanych w całości lub częściowo w Kanadzie i Meksyku.