Od 19 września ważne zmiany dla kierowców. Szykuj 149 zł za pieczątkę

W skrócie Od 19 września wzrosną ceny badań technicznych pojazdów nawet o 50 procent.

Za standardowe badanie techniczne samochodu osobowego kierowcy zapłacą 149 zł, a za przegląd auta z instalacją gazową aż 245 zł.

Nie zmieniają się zakres badań ani wymagania techniczne dla stacji kontroli pojazdów, mimo pojawiających się w internecie nieprawdziwych informacji.

4 września Ministerstwo Infrastruktury opublikowało rozporządzenie, które "urealnia" opłaty za badania techniczne pojazdów. Te nie zmieniły się w Polsce od blisko 21 lat, co w ostatnich miesiącach powodowało narastającą frustrację w branży Stacji Kontroli Pojazdów.

Rządowy dokument ostatecznie kończy wszelkie dywagacje na temat terminu wejścia w życie nowych przepisów. W rozporządzeniu czytamy, że skorygowany w górę cennik zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od daty opublikowania treści rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że od piątku - 19 września - opłaty za badania techniczne pojazdów wzrastają o połowę.

Ile trzeba będzie zapłacić na SKP za standardowe badanie techniczne pojazdu?

Ile kosztuje przegląd od 19 września? Nowe stawki za badanie techniczne

Od 19 września opłata najczęściej wykonywane okresowe badanie techniczne samochodu osobowego (o DMC do 3,5 tony) wzrośnie o 51 zł. Dla kierowcy oznacza to więc wydatek 149 zł.

Warto też pamiętać, że zmiany dotyczą nie tylko badań okresowych, ale też np. badań specjalistycznych. To ważne zwłaszcza dla właścicieli samochodów wyposażonych w instalacje gazowe.

Od 19 września opłata za badanie specjalistyczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem wynosić będzie 96 zł. Oznacza to, że za typowy "przegląd" samochodu osobowego z instalacją gazową (LPG lub CNG) zapłacimy teraz 245 zł (149 zł za badanie podstawowe plus 96 zł za badanie specjalistyczne)

Nowe stawki opłat (wejdą w życie 19 września) prezentują się następująco:

motocykl, ciągnik rolniczy - 94 zł,

samochód osobowy o dmc do 3,5 t - 149 zł,

motorower - 76 zł, samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t - 234 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t - 269 zł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t - 119 zł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł),

dla samochodu osobowego w sumie będzie to więc 245 zł (149 zł + 96 zł).

Wielkie zmiany na SKP od 19 września. Kierowcy łapią się na nieprawdziwe informacje

Przy okazji zmian w cenniku badań technicznych pojazdów, w internecie pojawiło się też wiele nieprawdziwych informacji, których autorzy wykorzystują zamieszanie trwające wokół - zgłaszanych od wielu lat - pomysłów uszczelnienia badań technicznych pojazdów.

Podkreślamy - 19 września zmieniają się wyłącznie opłaty za badania, ale zarówno ich zakres, jak i obowiązkowe wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów pozostaje bez zmian.

Wszelkie informacje dotyczące np. obowiązku wykonywania przez diagnostów zdjęć kontrolowanych pojazdów, czy wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów w liczniki cząstek stałych służące weryfikacji sprawności układów oczyszczania spalin to nieuprawniona nadinterpretacja autorów sensacyjnych doniesień służąca jedynie poprawie statystyk dotyczących oglądalności.

