Z danych JATO Dynamics wynika, że w 2024 roku dealerzy Toyoty (jako koncern) sprzedali w skali całego świata ponad 10 695 924 samochodów. Oznacza to spadek w porównaniu rok do roku o 4 proc., chociaż wynik jest sporo powyżej rezultatu kolejnych zajmujących miejsca na podium zawodników:

Ciekawie prezentuje się też wynik Tesli. 1 789 226 rejestracji to rezultat zaledwie o 1 proc. niższy niż uzyskany w 2023 roku, ale trzeba pamiętać, że aż za 1,09 mln z nich odpowiada Tesla Model Y. To najlepiej sprzedające się nowe auto na świecie w 2024 roku. Tesla wyprzedziła w tym zestawieniu m.in.:

W pierwszej piątce największych producentów samochodów w 2024 znajdziemy jeszcze koncerny Stellantis i General Motors . Francusko-włosko-amerykański gigant sprzedał w ubiegłym roku na świecie 5 636 389 samochodów, co oznacz spadek rejestracji w ujęciu rok do roku aż o 9 proc. To największy spadek odnotowany wśród 20 największych producentów aut w 2024 roku.

Największy z chińskich producentów, czyli BYD zwiększył sprzedaż aż o 41 proc; do 4 272 145 samochodów, awansując w zestawieniu z 10. na 7. pozycję. Drugi największy wzrost, o 38 proc, (2 603 916 sprzedanych aut, co oznaczało awans z 16. na 12. pozycję) zanotowało Chery. Trzeci – o 20 proc. rok do roku – do 3 272 910 rejestracji (awans z 11. Na 10. pozycję) - Geely.