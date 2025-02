Volkswagen nie jest obecnie w najlepszej kondycji. Przyczyną jest m.in. słaby popyt na samochody elektryczne. To zaś wynika m.in. z faktu, że auta na prąd są ciągle znacznie droższe od swoich spalinowych odpowiedników. Do tego należy uwzględnić również marki z Chin oferujące samochody elektryczne w bardzo atrakcyjnych cenach. W związku z tym, by walczyć o europejskich klientów i spopularyzować auta na prąd, producenci tradycyjnie działający na Starym Kontynencie opracowują małe i przystępne cenowo modele.

Nowy mały elektryczny Volkswagen. Co o nim wiadomo?

Volkswagen pracuje nad modelem ID.2 all. Ten niewielki samochód elektryczny został pokazany, jeszcze jako prototyp, w marcu 2023 roku. Biorąc pod uwagę rozmiary konceptu, ID.2 all będzie elektrycznym odpowiednikiem Polo. Samochód w wersji produkcyjnej ma zadebiutować w czwartym kwartale 2025 roku, a do produkcji ma trafić w kolejnym, 2026 r. Producent od dawna zapowiada, że cena bazowa tego modelu będzie znajdować się na poziomie ok. 25 tys. euro (przy obecnym kursie walut to ok. 105 tys. zł). Volkswagen nie zamierza jednak poprzestać na tym jednym modelu.

W czasie spotkania dyrektora marki Volkswagen, Thomasa Schafera, z pracownikami fabryki w Wolfsburgu ujawniono prototyp nowego elektrycznego Volkswagena w cenie ok. 20 tys. euro (ok. 84 tys. zł). Prototyp nowego modelu Volkswagen planuje zaprezentować na początku marca 2025 roku. Światowa premiera wersji produkcyjnej planowana jest natomiast na rok 2027.

Producent zapowiada, że wraz z ID.2 all nowy model będzie częścią rodziny małych samochodów elektrycznych opracowanych w ramach grupy marek Core w koncernie Volkswagena. Ta rodzina pojazdów obejmuje kompaktowe samochody elektryczne oparte na platformie MEB. To zaś oznacza, że właśnie na tej platformie zbudowany będzie nowy tani elektryk niemieckiej marki.

Nowy elektryczny Volkswagen w cenie Dacii?

Jeśli ID.2 all ma być odpowiednikiem Polo, nowy mały elektryk, prawdopodobnie nazwany ID.1, zostanie elektryczną wersją modelu up!, który zniknął z Europy w 2023 roku (warto dodać, że model ten oferowany był również jako elektryk – generował 82 KM). Wszystko wskazuje więc, że nowy mały Volkswagen będzie oferował ok. 3,5 metra długości, a to będzie czyniło z niego bezpośredniego konkurenta m.in. Dacii Spring.

Dziś za podstawową wersję elektryka rumuńskiej marki zapłacić trzeba 76 900 zł. Oferuje ona 44 KM. W topowej wersji wyposażenia i z 65-konnym napędem (nie licząc wersji Cargo) Spring to koszt 90 600 zł. Jeśli Niemcom faktycznie uda się utrzymać cenę 20 tys. euro, ID.1 może stanowić ciekawą propozycję na rynku małych samochodów.

Koniec z Golfem w Europie. Zastąpi go elektryk

To jednak nie koniec planów niemieckiej marki. Na spotkaniu Thomas Schafer zwrócił uwagę, że przeniesienie produkcji Golfa do Meksyku, które planowo ma nastąpić w 2027 roku, zwolni miejsce w zakładzie w Wolfsburgu dla nowych modeli. W sercu niemieckiej marki produkowane mają być elektryczny Golf (na platformie SSP), a także elektryczny T-Roc.

