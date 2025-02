Wyprzedaż aut z rocznika 2024 w Volkswagenie. Na jakich modelach zaoszczędzisz najwięcej?

Zużycie paliwa dla modelu Volkswagen T-Cross: 5,6-6,2 l/100 km; emisja CO2 126-141 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania prezentowanego pojazdu do wersji R-Line z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w modelu Nowy T-Cross R-Line Plus: 15 930 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji R-Line i R-Line Plus: 800 zł. Rabat do 5 000 zł.Zużycie paliwa dla modelu Volkswagen Taigo: 5,4-6,1 l/100 km; emisja CO2 122-139 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania prezentowanego pojazdu do wersji R-Line z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w modelu Taigo R-Line Plus: 14 200 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji R-Line i R-Line Plus: 800 zł. Rabat 5 000 zł.Zużycie paliwa dla modelu Volkswagen T-Roc: 4,6-9,0 l/100 km; emisja CO2 122-205 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania prezentowanego pojazdu do wersji R-Line z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w modelu T-Roc R-Line Plus: 15 730 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji R-Line i R-Line Plus: 800 zł. Rabat 6 000 zł.Zużycie paliwa dla modelu Volkswagen Golf: 4,3-8,5 l/100 km; emisja CO2 114-193 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania prezentowanego pojazdu do wersji Life z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w modelu Golf Life Plus: 11 530 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji Life i Life Plus: 800 zł. Rabat: 4 000 zł.Zużycie paliwa dla modelu Volkswagen Polo: 5,2-7,1 l/100 km; emisja CO2 117-161 g/km zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.Przedstawiana korzyść to różnica kwoty wynikającej z porównania prezentowanego pojazdu do wersji R-Line z analogicznym wyposażeniem w cenie katalogowej. Wartość wyposażenia uwzględniona w Polo w wersji R-Line Plus: 9 800 zł. Dopłata między analogicznymi silnikami dla wersji R-Line i R-Line Plus: 800 zł. Rabat do 10 000 zł.