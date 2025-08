Electronic Power Control (EPC) to system elektronicznego zarządzania mocą, występujący głównie w samochodach koncernu Volkswagen - Skodach, Seatach, Audi i oczywiście Volkswagenach. Kontrolka ta monitoruje szereg układów elektronicznych pojazdu, w tym także system oświetlenia.

Za jazdę z niesprawnymi światłami mijania lub drogowymi w porze wymagającej ich używania przewidziana jest kara 200 złotych i 3 punkty karne. Z kolei za niesprawne światła stop mandat wynosi 300 złotych, a do konta dochodzą 4 punkty karne.

Problem tkwi w niejednoznaczności tego wskaźnika. W przeciwieństwie do kontrolki konkretnego układu (np. ABS czy ESP), EPC może oznaczać dziesiątki różnych usterek. Od problemów z czujnikami silnika, przez awarię przepustnicy, aż po wspomniane przepalone żarówki. Kolejną przyczyną jest brak wiedzy. Wielu kierowców w ogóle nie wie, co oznacza ta kontrolka. Warto tu zaznaczyć, że wizyta w serwisie i podłączenie komputera diagnostycznego to wydatek rzędu 100-150 złotych.