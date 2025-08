Część osób uważa, że samochody elektryczne nie należą do najbezpieczniejszych środków transportu. Jednym z powodów takiego twierdzenia jest przekonanie, że ulegają one pożarom zdecydowanie częściej niż samochody z konwencjonalnym napędem. Jest to przerażająca perspektywa, która stawia samochody elektryczne na przegranej pozycji w starciu z samochodami spalinowymi. Zgodnie z danymi PNSM, rzeczywistość okazuje się zaskakująca.