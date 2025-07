Nowoczesne samochody potrafią wiele - same ruszają, same hamują, a także same włączają światła. Przynajmniej w teorii. W praktyce bywa inaczej, szczególnie gdy na drogach panują trudne warunki. W czasie ulewy, burzy czy silnych opadów deszczu czujnik zmierzchu może zawieść, a kierowca nawet nie zauważy, że porusza się bez wymaganych świateł mijania. To nie tylko sprzeczne z przepisami, ale przede wszystkim niebezpieczne.