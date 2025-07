Kontrola prędkości rowerzystów. Burmistrz chce postawić fotoradar

Pomysł, by mierzyć prędkość rowerzystów fotoradarem, nie pochodzi z żartu ani z satyrycznego programu. To realna propozycja władz gminy Oberhaching pod Monachium, gdzie - jak twierdzi burmistrz - cykliści poruszają się z prędkościami zagrażającymi bezpieczeństwu pieszych. Główne zagrożenie mają stanowić rowerzyści szosowi, którzy na wspólnych ciągach pieszo-rowerowych potrafią osiągać ponad 50 km/h. Burmistrz Stefan Schelle chce więc wprowadzić pionierski w skali kraju system pomiaru prędkości dla jednośladów - i wywołuje tym burzę.

Jak informują niemieckie media, samorządowiec chce jako pierwszy w kraju wdrożyć "Rennrad-Blitzer" - czyli fotoradar przeznaczony specjalnie do kontroli prędkości rowerzystów.

Pomysł zrodził się z rosnącej liczby skarg mieszkańców na rowerzystów szosowych, którzy rozpędzają się na wąskich trasach nawet do 60 km/h, mimo ograniczeń do 10-30 km/h. Najczęściej dzieje się to na popularnych trasach przez Perlacher Forst w pobliżu Monachium.