Akcja zima w Małopolsce. 28 tys. ton soli i 31 magazynów

Na sezon zimowy przygotowano ponad 28 tys. ton soli drogowej. To ilość odpowiadająca zeszłorocznemu zużyciu. Materiał zgromadzono w 31 magazynach o łącznej pojemności 45,5 tys. ton, w tym w 14 charakterystycznych kopułach Fitzpatricka.

Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, zapasy są wystarczające na rozpoczęcie siedmiomiesięcznego okresu zimowej gotowości. Ostateczne zużycie zależeć będzie od warunków atmosferycznych - intensywności opadów i długości okresów mrozu.

150 pługów i specjalistyczny sprzęt GDDKiA

Do dyspozycji drogowców pozostaje 150 pługosolarek. Wsparciem są 7 pługów wirnikowych, 6 zwykłych, 50 mniejszych maszyn do chodników oraz 37 ładowarek służących do uzupełniania soli.

Wyjątkowe możliwości mają dwa pługi autostradowe. Każdy z nich obejmuje pas szerokości 7 m. W zestawie z klasycznym 3 m pługiem pozwalają odśnieżyć całą szerokość autostrady A4 jednym przejazdem. Pojazdy pracują w kolumnie z prędkością około 40 km/h.

Zimowe utrzymanie dróg. 986 km tras pod opieką

Krakowski oddział odpowiada za 986 km dróg w regionie, w tym autostrady, trasy ekspresowe i drogi krajowe. Łączna powierzchnia tych jezdni to 14 mln m2. W ubiegłym sezonie na ich utrzymanie zużyto ponad 28 tys. ton soli.

Drogowcy podkreślają, że prędkość przejazdu i ilość posypywanego materiału są dobierane tak, by drogi były przejezdne nawet przy intensywnych opadach. Jednocześnie przypominają kierowcom, że zimą należy zachować ostrożność, dostosować prędkość do warunków i unikać manewrów ryzykownych, zwłaszcza wyprzedzania pracujących pługów.

