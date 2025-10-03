Spis treści: Zabrali mi prawo jazdy za granicą. Czy mogę jeździć w Polsce? Zatrzymane prawo jazdy za granicą. Co dalej? Wkrótce nowe przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy

Podróżując za granicę warto być czujnym i poznać lokalne przepisy ruchu drogowego, bo ich nieznajomość nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania. Tyczy się to przede wszystkim konkretnych ograniczeń prędkości oraz dopuszczalnych wartości poziomu alkoholu we krwi. W razie poważnych naruszeń prawa zagraniczny policjant nie zawaha się ani chwili i na miejscu zatrzyma prawo jazdy - przy czym mamy tu na myśli fizyczne zatrzymanie dokumentu, który, przypomnijmy, trzeba mieć zawsze ze sobą, gdy podróżujemy za granicę. W Polsce nie jest to konieczne z uwagi na to, że policjanci mają zdalny dostęp do Centralnej Ewidencji Kierowców.

Zabrali mi prawo jazdy za granicą. Czy mogę jeździć w Polsce?

Przede wszystkim należy pamiętać, że, przynajmniej na razie, zatrzymanie prawa jazdy w danym kraju UE, nie oznacza, że nie możemy legalnie poruszać się autem w innym kraju. Problem w tym, że gdy dokument zostanie fizycznie odebrany, i tak nie będziemy mogli prowadzić auta poza granicami Polski - do tego zawsze potrzebujemy dokumentu w formie fizycznej. Do tego praca polskich wydziałów administracji (sprowadzająca się do decyzji urzędnika) też może spowodować, że nie odzyskamy tak łatwo dokumentu w Polsce - choć w tym wypadku mowa jedynie o wydaniu wtórnika.

Zgodnie bowiem z art. 91 Prawa o ruchu drogowym pkt 2) prawo jazdy nie może być wydane osobie, "w stosunku do której orzeczony został, prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu". Przepis nie wskazuje co prawda, czy chodzi w nim także o orzeczenia organów zagranicznych, praktyka polskich urzędów jednak idzie w tym kierunku, by respektować także decyzje podjęte nie tylko w Polsce, ale też na terenie całej Unii.

Jak wskazuje portal legalhelp.pl "Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane przez zagraniczne organy, polski starosta może przeprowadzić dodatkową weryfikację uprawnień kierowcy. Taka sytuacja może znacząco opóźnić proces wydania wtórnika lub nawet uniemożliwić jego uzyskanie do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z zatrzymaniem dokumentu za granicą." Taka sytuacja występuje jednak wówczas, gdy zgłaszamy się do wydziału komunikacji o wydanie wtórnika.

Jak dowiedzieliśmy się w rozmowie z jedną z wrocławskich urzędniczek wydziału komunikacji, zagraniczne organy najczęściej odsyłają prawo jazdy dopiero po okresie, na jaki zostało ono zatrzymane. Według jej słów, poruszanie się autem po kraju jest legalne - zakaz działa wyłącznie na terenie kraju, w którym doszło do przekroczenia przepisów.

Zatrzymane prawo jazdy za granicą. Co dalej?

Po zatrzymaniu prawa jazdy za granicą policjant na miejscu wystawi zaświadczenie zezwalające na prowadzenie auta przez 8-24 godziny - tak, by kierowca, który został ukarany zakazem miał możliwość opuszczenia kraju. Oczywiście, zaświadczenie działa tylko na terenie tego kraju, w którym doszło do kontroli. Taki dokument nie zostanie jednak wystawiony, gdy powodem zatrzymania prawa jazdy będzie poważne naruszenie przepisów drogowych, na przykład jazda po alkoholu czy narkotykach lub spowodowanie groźnego wypadku.

Wkrótce nowe przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy

Jak dotąd na terenie UE służby państw miały dostęp wyłącznie do własnych systemów i baz z informacjami o kierowcach i ich ewentualnych zakazach prowadzenia. Już wkrótce się to jednak zmieni - powstanie centralny system wymiany informacji o prawach jazdy i zakazy wystawiona za poważne naruszenia przepisów będą działać we wszystkich krajach Unii.

