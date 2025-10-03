Spis treści: Najmniej awaryjne samochodu w rankingu Najbardziej uciążliwe w eksploatacji samochody Wnioski po ankiecie magazynu What Car?

W tegorocznej ankiecie magazynu What Car? wzięło udział 32 493 właścicieli aut, którzy wypowiedzieli się na temat aż 227 modeli i doświadczeń zebranych w przeciągu ostatnich dwóch lat. Uczestnicy mogli wybierać spośród 16 kategorii usterek, między innymi tych dotyczących akumulatorów 12V, układu wentylacji czy wydechowego, hamulców, silnika, zawieszenia czy systemu infotainment. Podkreślmy, nie chodzi o samą liczbę usterek, a ich uciążliwość dla kierowcy.

Najmniej awaryjne samochodu w rankingu

Niekwestionowanym zwycięzcą został Hyundai i10, w przypadku którego ani jeden właściciel nie wskazał nawet jednej usterki. Tak mówi o tym modelu jeden z nich: "może i jest mały, ale można w nim zmieścić rower bez odkręcania koła. Auto jest też bardzo tanie w eksploatacji".

Idealny wynik 100 proc. zadowolenia osiągnął także inny, tyle, że większy Hyundai - model Santa Fe. Chwalony jest za jakość wykończenia i wytrzymałość, nawet w przypadku typowo rodzinnej, wymagającej eksploatacji.

Doskonałe wyniki uzyskały również Toyota GR Yaris (tu w grę wchodzi z pewnością niewielka liczba egzemplarzy) oraz Kia EV3, czyli, jak mówi o niej jeden z właścicieli "dokładnie taki samochód elektryczny, jakiego szukałem".

Wyniki bliskie 100 procent zdobyły też auta z innych segmentów - Porsche Macan, Toyota RAV4 i Aygo X, Opel (Vauxhall) Grandland, Volkswagen T-Roc i Mini.

Najbardziej uciążliwe w eksploatacji samochody

Z drugiej strony rankingu są te auta, które nie dość, że się psuły, to jeszcze za ich naprawę trzeba było płacić (a mówimy o modelach, które potencjalnie obejmuje jeszcze gwarancja), a sama naprawa trwała często dłużej niż tydzień.

Listę otwiera… japoński crossover, czyli Nissan Juke. Najczęściej dochodziło w nim do awarii akumulatora 12-woltowego, silnika czy elementów układu paliwowego, tylko 30 procent napraw było darmowych, a ponad 64 procent z nich trwało dłużej niż tydzień.

Na drugim miejscu niechlubnej listy jest aktualny Volkswagen Tiguan - choć w jego wypadku wszystkie awarie zostały usunięte za darmo (wiadomo, gwarancja), to jednak 41 procent z nich wymagało pozostawienia auta w serwisie na co najmniej tydzień. Najbardziej awaryjny okazał się system multimedialny, były też problemy z nadwoziem, hamulcami i elektroniką.

Trzecie miejsce najbardziej "uciążliwych" samochodów także przypadło modelowi z podwyższonym nadwoziem, tym razem z Korei. Kia Sportage w aż 54 procentach przypadków miała problemy, głównie z silnikiem, skrzynią biegów, elektroniką i hamulcami. Połowa przypadków wymagała pozostawienia auta w serwisie na dłużej niż tydzień.

Wnioski po ankiecie magazynu What Car?

Samochody może i są nowoczesne, naszpikowane elektroniką i zaawansowanymi systemami, ale usterki zdarzają się i będą się zdarzać - taka już natura mechanicznych urządzeń eksploatowanych czasem w trudnych warunkach. Dobra wiadomość to ta, że problemów jest coraz mniej - jeszcze w 2018 roku, w tym samym badaniu, 27 procent właścicieli zgłaszało usterki swoich pojazdów, w 2025 roku liczba ta spadła do 22. Polepszył się także współczynnik napraw przeprowadzonych z darmo - dziś to 95 procent wszystkich z nich (w 2020 roku 87 procent).

Za najbardziej godne zaufania marki uznano Hondę, Mini i Suzuki - w tej właśnie kolejności.

