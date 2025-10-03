Kierowcy wskazują najbardziej awaryjne modele. Na 1. i 2. miejscu zaskoczenia
Coroczna ankieta brytyjskiego magazynu "What Car" na temat awaryjności współczesnych samochodów jest nieco inna niż na przykład badania niemieckiego TUV. Wypowiadają się w niej właściciele samochodów nie starszych niż 5 lat nie tylko na temat tego, czy i jakie usterki dotknęły ich auta, ale także jak wiele wydali na ich usunięcie i jak długo to trwało. Końcowy wynik bardziej zależy zatem od samej uciążliwości problemów, a nie ich liczbie.
Spis treści:
- Najmniej awaryjne samochodu w rankingu
- Najbardziej uciążliwe w eksploatacji samochody
- Wnioski po ankiecie magazynu What Car?
W tegorocznej ankiecie magazynu What Car? wzięło udział 32 493 właścicieli aut, którzy wypowiedzieli się na temat aż 227 modeli i doświadczeń zebranych w przeciągu ostatnich dwóch lat. Uczestnicy mogli wybierać spośród 16 kategorii usterek, między innymi tych dotyczących akumulatorów 12V, układu wentylacji czy wydechowego, hamulców, silnika, zawieszenia czy systemu infotainment. Podkreślmy, nie chodzi o samą liczbę usterek, a ich uciążliwość dla kierowcy.
Najmniej awaryjne samochodu w rankingu
Niekwestionowanym zwycięzcą został Hyundai i10, w przypadku którego ani jeden właściciel nie wskazał nawet jednej usterki. Tak mówi o tym modelu jeden z nich: "może i jest mały, ale można w nim zmieścić rower bez odkręcania koła. Auto jest też bardzo tanie w eksploatacji".
Idealny wynik 100 proc. zadowolenia osiągnął także inny, tyle, że większy Hyundai - model Santa Fe. Chwalony jest za jakość wykończenia i wytrzymałość, nawet w przypadku typowo rodzinnej, wymagającej eksploatacji.
Doskonałe wyniki uzyskały również Toyota GR Yaris (tu w grę wchodzi z pewnością niewielka liczba egzemplarzy) oraz Kia EV3, czyli, jak mówi o niej jeden z właścicieli "dokładnie taki samochód elektryczny, jakiego szukałem".
Wyniki bliskie 100 procent zdobyły też auta z innych segmentów - Porsche Macan, Toyota RAV4 i Aygo X, Opel (Vauxhall) Grandland, Volkswagen T-Roc i Mini.
Najbardziej uciążliwe w eksploatacji samochody
Z drugiej strony rankingu są te auta, które nie dość, że się psuły, to jeszcze za ich naprawę trzeba było płacić (a mówimy o modelach, które potencjalnie obejmuje jeszcze gwarancja), a sama naprawa trwała często dłużej niż tydzień.
Listę otwiera… japoński crossover, czyli Nissan Juke. Najczęściej dochodziło w nim do awarii akumulatora 12-woltowego, silnika czy elementów układu paliwowego, tylko 30 procent napraw było darmowych, a ponad 64 procent z nich trwało dłużej niż tydzień.
Na drugim miejscu niechlubnej listy jest aktualny Volkswagen Tiguan - choć w jego wypadku wszystkie awarie zostały usunięte za darmo (wiadomo, gwarancja), to jednak 41 procent z nich wymagało pozostawienia auta w serwisie na co najmniej tydzień. Najbardziej awaryjny okazał się system multimedialny, były też problemy z nadwoziem, hamulcami i elektroniką.
Trzecie miejsce najbardziej "uciążliwych" samochodów także przypadło modelowi z podwyższonym nadwoziem, tym razem z Korei. Kia Sportage w aż 54 procentach przypadków miała problemy, głównie z silnikiem, skrzynią biegów, elektroniką i hamulcami. Połowa przypadków wymagała pozostawienia auta w serwisie na dłużej niż tydzień.
Wnioski po ankiecie magazynu What Car?
Samochody może i są nowoczesne, naszpikowane elektroniką i zaawansowanymi systemami, ale usterki zdarzają się i będą się zdarzać - taka już natura mechanicznych urządzeń eksploatowanych czasem w trudnych warunkach. Dobra wiadomość to ta, że problemów jest coraz mniej - jeszcze w 2018 roku, w tym samym badaniu, 27 procent właścicieli zgłaszało usterki swoich pojazdów, w 2025 roku liczba ta spadła do 22. Polepszył się także współczynnik napraw przeprowadzonych z darmo - dziś to 95 procent wszystkich z nich (w 2020 roku 87 procent).
Za najbardziej godne zaufania marki uznano Hondę, Mini i Suzuki - w tej właśnie kolejności.