Debiutujący w 2017 roku Citroen C5 Aircross był odpowiedzią francuskiego producenta na rosnącą popularność średnich SUV-ów. Pierwsza generacja wyróżniała się komfortem jazdy i charakterystycznym designem, a kolejne liftingi wprowadzały drobne zmiany stylistyczne oraz nowe rozwiązania technologiczne. W 2025 roku nadszedł jednak czas na gruntowną metamorfozę - wraz z debiutem nowej platformy Stellantis STLA Medium na rynku pojawiła się nowa generacja popularnego w Europie modelu. Postanowiliśmy ją przetestować na drogach słonecznej Majorki.

Nowy Citroen stawia na wygląd. Na drogach go rozpoznacie

Zacznijmy od tego, co dla Francuzów jest najważniejsze - stylistyki. W tym zakresie nowy C5 Aircross wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji. Nie tylko zerwał z wyglądem poprzednika, ale także harmonijnie wpisuje się w nową gamę modeli francuskiego producenta. Liczne ostre przetłoczenia, nowe logo i charakterystyczne światła LED nadają mu lekko agresywny, a zarazem futurystyczny charakter. Boczne linie nadwozia i tylna część z wyraźnie zaznaczoną linią dachu podkreślają sportowy temperament, a mocno zarysowane błotniki optycznie powiększają sylwetkę auta.

Ostre przetłoczenia, nowe logo i charakterystyczne światła LED. Po tym poznasz francuską nowość. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Zastosowanie nowej platformy znacząco wpłynęło na rozmiary całej konstrukcji. Nowy C5 Aircross mierzy 4652 mm długości, 1902 mm szerokości i 1660 mm wysokości, a rozstaw osi wzrósł do 2730 mm. Efekt jest wyraźnie odczuwalny we wnętrzu - nawet osoby o wzroście ok. 190 cm nie będą narzekać na brak przestrzeni, zarówno z przodu, jak i w tylnym rzędzie siedzeń. W drugim rzędzie zwiększyła się nie tylko przestrzeń na kolana, ale także miejsce nad głową, a regulowane oparcia tylnej kanapy pozwalają dodatkowo dopasować pozycję siedzenia do indywidualnych potrzeb pasażerów.

Nowy C5 Aircross imponuje także przestrzenią bagażnika - 651 litrów przy standardowych ustawieniach tylnych siedzeń i aż 1985 litrów po ich złożeniu. Co ważne, wersje hybrydowe plug-in i elektryczne zachowują tę samą przestrzeń, dzięki czemu SUV plasuje się w czołówce pod względem praktyczności i funkcjonalności.

C5 Aircross imponuje także przestrzenią bagażnika. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wnętrze Citroena C5 Aircross. Na środku wielki ekran

Wnętrze nowego C5 Aircross to udane połączenie komfortu i nowoczesnych technologii. Centralnym punktem kokpitu jest pionowy, 13-calowy ekran dotykowy z systemem infotainment, który współpracuje z cyfrowym zestawem wskaźników oraz opcjonalnym wyświetlaczem head-up display. Obsługa multimediów jest prosta dzięki intuicyjnemu menu, a obecność fizycznych przycisków i pokrętła głośności sprawia, że sterowanie w czasie jazdy nie rozprasza uwagi.

Ciekawostką jest możliwość ustawienia poziomu head-up display przy pomocy regulatora lusterek bocznych - rozwiązanie nietypowe, ale bardzo ergonomiczne. Dodatkowo kierowca może jednym przyciskiem dezaktywować trzy wybrane systemy asystujące, m.in. "asystenta pasa ruchu" czy sygnały dźwiękowe ostrzegające przed przekroczeniem prędkości.

Kokpit nowego Citroena C5 Aircross prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Sam kokpit nowego Citroena C5 Aircross prezentuje się dość atrakcyjnie. Dolną część deski rozdzielczej wykończono tkaniną pokrytą piankowym materiałem, który płynnie przechodzi na panele drzwiowe i fotele. Przyjemną atmosferę wnętrza potęguje rozszerzony system Ambient Lighting, oferujący osiem kolorów do wyboru.

Wygodne fotele z systemem Advanced Comfort sprawiają, że nawet dłuższe podróże nie męczą kręgosłupa. W przypadku wyższych wersji wyposażenia, zarówno kierowca, jak i pasażer mogą skorzystać z funkcji wentylacji i masażu. W rzeczywistości jedynym zauważalnym mankamentem jest niedoskonałość niektórych materiałów wykorzystanych w mniej widocznych miejscach. Przykładem może być dolny cupholder, którego faktura (w przypadku samochodów testowych) pełna była odprysków i ostrych krawędzi.

Wnętrze nowego C5 Aircross to udane połączenie komfortu i nowoczesnych technologii. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Nowy Citroen C5 Aircross bez diesla. Do wyboru hybryda lub elektryk

Najważniejszą zmianą w nowym Citroenie C5 Aircross jest jego gama napędowa. Podobnie jak w przypadku innych nowych modeli producenta, na rynku europejskim SUV jest dostępny wyłącznie w wersjach hybrydowych i elektrycznej, co oznacza rezygnację z konwencjonalnych jednostek spalinowych, w tym diesla. Nieoficjalnie przedstawiciele marki przyznali nam, że to właśnie silniki wysokoprężne cieszyły się w Polsce największym zainteresowaniem. Pytanie, czy taka decyzja okaże się trafiona, pozostaje zatem otwarte. Poza Unią Europejską oferta wygląda inaczej - tam wciąż będą dostępne wersje czysto benzynowe.

W Polsce klienci mogą zdecydować się m.in. na klasyczną hybrydę z trzycylindrowym silnikiem 1.2 PureTech. Układ ten umożliwia krótkotrwałą jazdę wyłącznie na prądzie przy niższych prędkościach, a przy wyższych obciążeniach wspomaga jednostkę spalinową. Według deklaracji producenta, łączny zasięg w cyklu mieszanym WLTP wynosi nawet 900 km. Podczas pierwszych jazd nie mogliśmy jednak zweryfikować tych danych, ponieważ wariant ten nie był dostępny do testów.

Najważniejszą zmianą w nowym Citroenie C5 Aircross jest jego gama napędowa. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W ofercie znajdziemy również wersję plug-in hybrid, łączącą benzynowy silnik 1.6 o mocy 150 KM z jednostką elektryczną o mocy 125 KM. Wspólnie generują one 195 KM mocy systemowej. Do dyspozycji kierowcy przygotowano trzy tryby jazdy - w tym "Hybrid" stawiający na pracę silnika elektrycznego, "Sport" - w pełni wykorzystujący oba źródła energii, oraz "Electric" - pozwalający cieszyć się całkowicie bezemisyjną jazdą.

Chociaż Citroen pożegnał jednostkę wysokoprężna, w jej miejsce trafił wariant elektryczny i to w aż dwóch wersjach napędowych. Pierwsza dysponuje silnikiem 210 KM i akumulatorem 73 kWh, zapewniający według zapewnień producenta zasięg 520 km. Druga - mocniejsza - oferuje 230 KM i akumulator 97 kWh, co pozwala w teorii przejechać nawet 680 km na jednym ładowaniu. W obu przypadkach maksymalny moment obrotowy wynosi 343 Nm. Standardowo auto otrzymuje ładowarkę pokładową 11 kW (AC), natomiast od 2026 roku dostępna będzie opcjonalna ładowarka dwukierunkowa 22 kW. Pozwoli ona odzyskać do 160 km zasięgu w około 10 minut.

Zamiast diesla do oferty C5 Aircross trafia wariant hybrydowy plug-in oraz elektryczny. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Elektryczne odmiany C5 Aircross wyposażono także w trzystopniowy system hamowania rekuperacyjnego. Energia kinetyczna odzyskiwana podczas wytracania prędkości jest magazynowana w akumulatorze, a kierowca może regulować intensywność rekuperacji za pomocą łopatek przy kierownicy. Dwa wyższe poziomy hamowania aktywują automatycznie światła stopu. Warto dodać, że identyczne łopatki pojawiają się także w wersji plug-in, jednak w tym przypadku są nieaktywne - najwyraźniej ich pozostawienie okazało się prostszym i tańszym rozwiązaniem produkcyjnym.

Jak jeździ nowy Citroen C5 Aircross plug-in?

Jazda nowym Citroenem C5 Aircross to przede wszystkim komfort i spokój. Auto najlepiej czuje się w roli towarzysza mniej dynamicznych podróży, gdzie jego zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi pokazuje pełnię możliwości. Nierówności, progi zwalniające czy drobne ubytki w nawierzchni są skutecznie filtrowane, a kierowca i pasażerowie mogą cieszyć się płynną jazdą. Auto pewnie trzyma się drogi, a kierownica daje odpowiednie wyczucie. Owszem, gdy mocniej wciśniemy gaz i wejdziemy w zakręt, nadwozie potrafi się mocniej przechylić, jednak samo auto nie traci stabilności i nie budzi niepokoju.

Wersja plug-in łączy benzynowy silnik 1.6 o mocy 150 KM z jednostką elektryczną o mocy 125 KM. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Wersja plug-in C5 Aircross sprawia wrażenie lekkiej i zwinnej mimo swoich gabarytów. Na w pełni naładowanym akumulatorze udało się nam przejechać blisko 80 km w trybie elektrycznym, obejmując zarówno jazdę w mieście, jak i fragment drogi szybkiego ruchu. Po rozładowaniu baterii auto płynnie uruchomiło silnik spalinowy, a średnie zużycie paliwa wyniosło ok. 6 l/100 km. Warto jednak podkreślić, że system ustawił się w trybie gromadzenia energii - w przypadku jazdy w trybie hybrydowym od samego początku, wskazania apetytu na paliwo z pewnością byłyby mniejsze. Co ważne - przejście między silnikiem elektrycznym a spalinowym jest praktycznie niewyczuwalne.

Jak jeździ nowy Citroen C5 Aircross w wersji elektrycznej?

Elektryczny wariant nowego C5 Aircross również zrobił na nas pozytywne wrażenie. Podczas pierwszych jazd testowych mieliśmy okazję sprawdzić wersję wyposażoną w akumulator o pojemności 73 kWh i silnik generujący moc 230 KM. Trasa, którą pokonywaliśmy, była zróżnicowana - obejmowała zarówno odcinki dróg ekspresowych, jak i kręte, górskie fragmenty. W takich warunkach średnie zużycie energii wyniosło 17 kWh na 100 km. Początkowo akumulator był naładowany w 83 proc., co według wskazań systemu pozwalało na pokonanie około 437 km. Można zatem wnioskować, że z baterią naładowaną w 100 proc. pokonanie realnych 500 km, nie powinno stanowić dla C5 problemu.

Na w pełni naładowanym akumulatorze udało się nam przejechać blisko 80 km w trybie elektrycznym. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Elektryczny C5 Aircross prowadził się nieco pewniej niż wersja plug-in, głównie dzięki niżej położonemu środkowi ciężkości. Auto zachowywało większą stabilność w zakrętach przy wyższych prędkościach. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wyniosło ok. 9 sekund - wynik umiarkowany w porównaniu z innymi elektrycznymi SUV-ami, ale adekwatny do rodzinnego charakteru auta, w którym priorytetem mają być przestrzeń i wygoda.

Nowy Citroen C5 Aircross. Podsumowanie i polski cennik

Nowy Citroen C5 Aircross udowadnia, że SUV może łączyć styl i funkcjonalność. Przestronne wnętrze, odważna sylwetka i nowoczesne napędy zapewniają komfort jazdy zarówno w wersji elektrycznej, jak i hybrydowej plug-in. Mimo że niektóre detale wykończenia mogłyby być lepsze, a klasyczne silniki spalinowe nie będą dostępne w Europie, C5 Aircross pozostaje niezmiennie ciekawym wyborem dla osób szukających cichego i wygodnego SUV-a - do miasta i na dłuższe trasy.

Na polskim rynku nowy Citroen C5 Aircross w wersji hybrydowej 145 KM kosztuje od 132 900 zł i dostępny jest w trzech poziomach wyposażenia: You, Plus i Max. Hybryda plug-in wymaga wydania co najmniej 181 700 zł i oferowana jest tylko w odmianach Plus i Max. Elektryczny e-C5 Aircross startuje od 174 900 zł, również w trzech wariantach, natomiast model z większą baterią trakcyjną wciąż czeka na oficjalną wycenę w Polsce.

Stylistyka nowego C5 Aircross może się podobać. Jest odważnie i "agresywnie". Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Z tyłu nawet wysokie osoby nie będą narzekały na brak miejsca na nogi. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Miły gadżet. Pozycją wyświetlacza head-up sterujemy przy pomocy regulatora od lusterek. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Obsługa systemu infotainment jest prosta dzięki intuicyjnemu menu. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

